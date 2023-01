Taquara, da auto elétrica, morre aos 52 anos

Share on Email

Um dos funcionários, Fabiano Almeida, ressaltou que ele era uma grande amigo, um professor para toda ‘gurizada’ que passou pela oficina. – Ele deixou um legado muito grande e todos que passaram pelos ensinamentos dele se tornaram grandes profissionais na área de elétrica automotiva e agrícola. Taquara era uma pessoa muito humilde de um grande coração, não tinha quem ele não ajudasse. Todos queriam bem, não tinha lado para chegar”- comenta.

O radialista Gerson Brandolt citou que conhecia Taquara desde o início quando ele tinha uma oficina junto a um posto de combustíveis na BR 290. Na sequência abriu o espaço próprio na Avenida Assis Brasil, próximo ao Arco, em Alegrete. São mais de 25 anos no ramo de auto elétrica.

Uma pessoa que trabalhava com máquinas pesadas e carros. – Ele saia da cidade para atender os clientes no interior, tinha uma relação de fidelidade com muitos arrozeiros – pontua.

Gerson acrescenta que Taquara era um ouvinte assíduo da programação da Rádio Nativa.

No ano de 2021, além do Taquara, a esposa Eva Angelina de Freitas também contraiu o vírus da Covid e não resistiu às complicações falecendo em 16 de março, aos 49 anos.

Ela estaria realizando hemodiálise em decorrência das sequelas – conforme relato.

Taquara deixa uma filha de 14 anos. As últimas homenagens estão acontecendo por meio da Funerária Angelos, na rua Daltro Filho, 220, Centro. O sepultamento será às 16h30, desta quinta-feira(5), no cemitério Público Municipal, em Alegrete.

Nas redes sociais, muitas homenagens ao mecânico.