Real vence o líder Independente na Arena pela Série Prata 2022

Mesmo sem apoio do torcedor, a Sociedade Esportiva Real venceu a primeira no Campeonato Gaúcho Série Prata 2022.

A partida realizada na fria noite do último sábado (18), levou poucos torcedores ao ginásio da Arena Esporte e Lazer.

O confronto foi contra o líder do grupo (A), Independente de Lavras do Sul. O Real saiu perdendo, num descuido tomou o gol. Logo em seguida empatou o jogo com Anderson Seco.

O Independente fez 2 a 1, e numa reação imediata o Real igualou o placar com Jerri. A virada alegretense foi num contra ataque, Jerri anotou 3 a 2 Real. Pablo Witt num tiro livro fez o 4 a 2, decretando os primeiros três pontos do Real na competição. Camilo e Humberto marcaram para o representante de Lavras do Sul.

A equipe alegretense mostrou uma boa evolução tática e terá uma semana para treinar. A diretoria aguarda o retorno de alguns atletas que irão reforçar o grupo. Mesmo com a derrota, o Independente segue líder com 9 pontos em 4 jogos.

O Real é o lanterna com 3 pontos, perde nos critérios técnicos para o La Máquina que tem a mesma pontuação, mas leva o melhor no saldo de gols.

No próximo dia 25, o Real vai até Santiago no ginásio Aureliano Figueiredo Pinto encara a Ser Santiago, vice- líder da Chave A, com 8 pontos ganhos.

Foto: Miguel Delcort Junior