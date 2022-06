Prefeitura vai realizar curso sobre a cultura gaúcha voltado a estudantes da rede municipal

A Prefeitura do Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através do Museu do Gaúcho e Memorial do Alegrete Icaro Ferreira da Costa, em parceria com a 4ª Região Tradicionalista, realiza a primeira edição do Curso de Capacitação: “Aplicação do Ensino de Cultura Tradicionalistas nas Escolas” no próximo dia 09 de julho, no Museu do Gaúcho. A iniciativa visa atender à demanda da implementação de disciplinas sobre cultura regional no município.

Durante o evento, serão ministradas palestras com a seguinte temáticas: símbolos do Rio Grande do Sul (Cívicos e Sociais), folclore, indumentária gaúcha, história do Rio Grande do Sul, história do Alegrete, aplicação pedagógica na escola, Semana Farroupilha/Festejos Farroupilhas 2022 e patrono. O curso disponibiliza 80 vagas.

