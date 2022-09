Realize suas compras na Casa do Gaúcho e concorra ao sorteio de uma égua crioula

É chegada a hora!



Vem aí! A Semana Farroupilha e a cidade já dá sinais que o evento é um dos momentos mais esperados do ano, após um período tão delicado.



A Casa do Gaúcho através dos amigos Pedro Gollo, sua esposa Sandra Gollo e equipe de colaboradores, reafirmam o compromisso de continuar cultuando a tradição e oferecendo o melhor em pilchas para os peões, prendas, encilhas e artigos para o gaúcho.

Em trinta e dois anos de história a Casa do Gaúcho a cada ano, busca surpreender com as novidades para os festejos farroupilhas, primando pela qualidade, atendimento e preço justo.



Mais do que nunca, a cultura gaúcha merece as homenagens aos grandes líderes, os acampamentos, a celebração com desfiles, shows, mateadas e bom chimarrão.



Neste ano, a Casa do Gaúcho traz de volta o grande Sorteio da “Égua Crioula”, encilhada e pronta para o desfile.



Para participar, basta realizar suas compras em qualquer uma das lojas, na matriz (Av. Eurípides Brasil Milano, 2055) e na filial (Andradas, 479), preencher o cupom e já estará concorrendo.

O sorteio acontecerá no dia 19 de setembro, às 18h com transmissão ao vivo pelo PAT.



Aproveite e confira as excelentes sugestões que a Casa do Gaúcho oferece para que os festejos farroupilhas do ano de 2022 seja um marco para a história do Rio Grande do Sul.



A Casa do Gaúcho! Especializada em artigos para o gaúcho!

Em dois endereços:

Av. Eurípides Brasil Milano, 2055

Andradas, 479

Aline Menezes