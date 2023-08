Câmara lota para o lançamento do mês que visa aumentar proteção às mulheres

Prevenir e combater a violência contra mulher é uma missão constante, tanto dos que diretamente estão ligados a esta causa como a toda sociedade. E com este objetivo a Procuradoria da Mulher na Câmara, junto com todos os demais parceiros realizou no dia 1 o lançamento desse trabalho em Alegrete. Com o plenário completamente lotado de lideranças de todos os segmentos locais e alunos do Oswaldo Aranha, acompanhados de seus professores, o Agosto Lilás já é uma realidade em Alegrete.

A vereadora Dileusa Alves (PDT) lembra que quando os casos chegam ao CREAS eles já aconteceram e que é nosso dever evitar qualquer tipo de violência que não é só física, mas psicológica, sexual, patrimonial. Elas sofrem todos os dias em em vários locais, em casa, no trabalho nas escolas e nas ruas, lembrou a vereadora. A presidente do Conselho da Mulher, Quelen Iung, é uma das atuantes mulheres da cidade nesta luta pelas que sofrem e, às vezes, não conseguem nem denunciar, lembra.

Com a maioria da presença feminina, os vereadores Luciano Belmonte, Itamar Rodriguez e Ênio Bastos prestigiaram o evento que contou com presença de mulheres do Exército e da Brigada Militar e visa, dentre outros objteivos, fortalecer a Rede de Proteção para ajudar ainda mais as meninas, jovens e idosas de Alegrete.