Receita Federal realizou mais de 4.700 atendimentos este ano

Dentre as atividades regulares, destacam-se os serviços mais demandados por contribuintes em geral, quais sejam: CPF (inscrição, alteração), pesquisas de situação fiscal, fornecimento de orientações e cópias de Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, Imposto Territorial Rural, regularização de obras de construção civil, principalmente de pessoas físicas, impressão de documentos de arrecadação, cadastramento de processos quando em situação de indisponibilidade dos sistemas informatizados para uso direto pelos contribuintes, entre outras diversas solicitações.

Estas atividades totalizaram 4.273 atendimentos registrados pela Agência da Receita Federal em Alegrete, dos quais 3.983 foram considerados conclusivos pelos atendentes, ou seja, as pessoas foram plenamente atendidas em suas necessidades de orientação e resolução de problemas.

Isto deu uma média de 332 atendimentos ao mês e 15 ao dia, divididos entre dois servidores habilitados a efetuar operações nos sistemas informatizados da Receita, auxiliados pela atuação de uma estagiária e de uma Auxiliar de Escritório.



Esta redução em relação a anos anteriores decorreu, em parte, pelas novas modalidades de atendimento, com foco no chamado atendimento virtual/digital e, também, por conta das contingências da pandemia, combinadas com a drástica redução de servidores, por conta das aposentadorias.

Deve ser registrado que os servidores da Receita Federal, além do atendimento ao público, prestam orientações por telefone e atendem em outras atividades de caráter interno, por conta de trabalhos em equipes regionalizadas de atendimento.



No âmbito do projeto de Cidadania Fiscal, a Agência da Receita Federal encaminhou, junto à Prefeitura Municipal, a campanha para arrecadação de recursos de pessoas físicas para os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.