PMs fazem a alegria dos alunos de escola municipal neste Natal

Diuturnamente o principal papel da Brigada Militar é atuar no policiamento ostensivo, garantindo a segurança e a ordem pública. Além de suas atribuições cotidianas, a BM exerce várias outras tarefas, tendo como objetivo atuar, orientar e colaborar com todos os segmentos da comunidade.

Mas outras ações também demonstram a grandiosidade dos policiais que atuam de diariamente colocando suas vidas em risco em prol da população. Na manhã de terça-feira(21), uma linda ação envolveu policiais que estavam de serviço e também àqueles que estavam de folga e disponibilizaram o tempo para fazer a alegria de centenas de crianças.

Os policiais que atuam no 2ºRPMon de Alegrete desenvolveram uma campanha entre eles e presentearam quase 150 crianças na EMEI Tenente Salustiano Prates. Conforme o sargento Roberto, durante o patrulhamento ostensivo, dois PMs foram abordados por uma senhora que é responsável pela criação da neta. Em uma situação financeira que não a possibilitava de realizar o sonho da menina que era ganhar uma bicicleta de Natal, ela fez um apelo se os policiais poderiam de alguma forma auxiliá-la.

Comovidos com o relato da idosa, os PMs conversaram com os demais colegas e decidiram presentear a menina com a Bike que também foi entregue na manhã de terça.

Porém, a situação tomou uma proporção maior e, diante do conhecimento de que muitas crianças que estão na EMEI Tenente Salustiano Prates estariam em situações menos favoráveis em relação a essa data que encanta a todos, mas principalmente os pequenos, foi realizada uma ação que presenteou todos os alunos.

Foi algo de emocionar, disse Vanessa Martins mãe de aluno. O Natal apadrinhado pela Brigada Militar aos alunos do EMEI e suas duas conveniadas que atendem Maternais A e B e Níveis 1 e 2.

“Como é importante essa integração Comunidade, Escola e Segurança. Parabéns à comunidade escolar por ter comparecido para prestigiar a ação da Brigada Militar de Alegrete e gratidão aos PM’s que com carinho atenderam todas as crianças que reconhecem neles de fato segurança. Parabéns a todos envolvidos para esta linda ação” destacou Vanessa.

A ação contou com a presença do Papai Noel da BM que é o Leão, mascote do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd).