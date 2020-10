Rede Estadual segue orientação do município e aulas não retornam em Alegrete

Compartilhe















Em reunião na última sexta- feira, com o Secretário de Estado da Educação, Faisal Karan, as coordenadorias regionais de educação colocaram aspectos individuas de suas regiões, no que se refere a volta às aulas presenciais na Rede Estadual. Em princípio, o retorno presencial controlado a alunos do Ensino Médio seria neste dia 20.

A coordenadora da 10ª CRE, professora Sara Cardoso, informa que ficou decidido de que vão seguir os decretos municipais, ou seja no caso de Alegrete não vão voltar por enquanto.

Por outro lado, diz a Coordenadora, que grande parte das escolas já está preparada com os EPIs necessários para o retorno presencial, quando isso for possível. Dentre os materiais estão: álcool em gel e etílico, tapetes, termômetros, máscaras para quem não tem e material de limpeza.

As escolas estaduais estão com plantões de pessoas das equipes diretivas para a entrega de material impresso para os que não têm acesso às aulas online.

Vera Soares Pedroso