INCLUSIVE, uma empresa genuinamente alegretense e acessível para todos

Conheça um pouco da história de um sonho que se tornou realidade e que está em expansão, visando proporcionar meios e apontar caminhos para uma sociedade mais inclusiva e acessível para todos.

Esse sonho se concretizou no ano de 2022 com a abertura da INCLUSIVE, empresa de formação, tradução e interpretação em Libras, audiodescrição, e consultoria e assessoria na área de Inclusão e acessibilidade.

A empresa pertence à professora e intérprete Josie dos Santos Pillar, profissional que possui qualificação na área de Educação Física Adaptada, Docência, Tradução e Interpretação em Libras e desde que chegou na cidade de Alegrete, no ano de 2009, sempre esteve junto com a comunidade surda e com as pessoas com deficiência na luta por seus direitos referentes à inclusão e acessibilidade

Josie, que já teve seu trabalho reconhecido pela Câmara de Vereadores de Alegrete, recebendo o Mérito Desportivo, o título de Cidadã Alegretense e, mais recentemente, o Mérito Legislativo, traz em sua bagagem de vida muito aprendizado dos locais em que trabalhou, como a APAE, URCAMP, SENAC, UNIPAMPA, Uniasselvi, Câmara de vereadores, escolas estaduais e, principalmente, no grupo no qual é uma das fundadoras, a atual Associação Esporte para Todos, que nasceu em 2014.

A empresa INCLUSIVE vem colocando em prática tudo o que a Josie sempre idealizou, tendo como propósito “Libras em todos os lugares, acessibilidade em todos os espaços e inclusão sempre!”

A luta é árdua, mas muitas conquistas já são realidade. Os serviços de tradução e interpretação de Libras em eventos diversos já estão se tornando comuns no nosso município, assim como a interpretação com janela de Libras em vídeos institucionais e de transmissões ao vivo.

Durante o ano de 2023 a empresa INCLUSIVE e o respectivo serviço de interpretação em Libras esteve presente no Festival da Lingüiça, apresentação do Galpão Crioulo, Canto Alegretense, Feira do livro de Alegrete, Baita Tur – Caminho do Pampa, Inauguração do Ambulatório da Diversidade, Natal Iluminado, dentre outros eventos.

Destaca-se como um dos trabalhos de grande relevância da empresa a acessibilidade comunicacional na secretaria de saúde do município, proporcionando algo que há muito era buscado pela comunidade surda, que é a possibilidade de os surdos receberem atendimento médico, ambulatorial e hospitalar com a presença de um profissional intérprete de Libras. Mais recentemente, o trabalho proporcionou um momento histórico, que foi o primeiro parto de uma surda com a presença de uma intérprete, o que garantiu a comunicação adequada entre médicos e a gestante.

A empresa também oferece cursos presenciais e online de Libras, com o objetivo de disseminar a língua e aproximar surdos e ouvintes e fazer com que o interesse pelo aprendizado da língua de sinais aumente cada dia mais.

No ano de 2023 a empresa INCLUSIVE buscou contribuir com propostas inovadoras na área de tecnologia, tendo participado do Circuito de Empreendedorismo e Inovação do Pampa, apresentando um projeto de Startup Modelo de negócios do Pampatec com o objetivo de acessibilidade comunicacional por meio de aplicativo para ser utilizado no Comércio.

Na área da cultura, a empresa é apoiadora do grupo de teatro “Surdos do Barulho”, que é coordenado pelo professor Petrônio, colaborando na formação de parcerias para viabilizar as apresentações teatrais do grupo (feira do livro de Manoel Viana, Natal Iluminado, etc), e auxiliando também na elaboração do projeto referente ao edital da Lei Paulo Gustavo, projeto este que foi aprovado em primeiro lugar na sua categoria.

Um dos serviços que a empresa realiza de assessoria é a de inclusão no mercado de trabalho, tendo participado de todo o processo de seleção, entrevista e contratação de Pcd na AABB e Marfrig.

Além do trabalho oferecido na cidade de Alegrete, a empresa INCLUSIVE também tem atuação e colaboradores em outras cidades do Estado do Rio Grande do Sul, o que possibilitou a oferta de serviços de interpretação em Libras em Manoel Viana, Capão do Cipó e Santiago.

A luta por acessibilidade e inclusão é diária e ainda há muito mais a conquistar. O que fica comprovado é que sonhos podem sim virar realidade. É por isso, também, que Josie gosta de repetir uma frase de Walt Disney, que usa como lema e motivação a cada novo desafio a ser enfrentado: “Se você pode sonhar, você pode realizar!”.

O contato com a empresa INCLUSIVE pode ser feito por meio de sua página no Instagram (@inclusivealegrete), bem como para o e-mail [email protected] ou pelo telefone/WhatsApp nº (55) 996276997.