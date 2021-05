Rede Municipal retoma aula presencial no próximo dia 17

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel) informa que o retorno das aulas presenciais nas escolas da Rede Municipal acontecerá no dia 17 de maio. Ainda conforme a Secel não retornarão apenas os polos educacionais rurais, pois o retorno das aulas nas instituições está condicionado à conclusão do processo de licitação do transporte coletivo. De acordo com um cronograma que será confirmado nos próximos dias, o retorno se dará de forma gradativa. O ensino remoto será mantido para atender àqueles alunos cujos pais ou responsáveis não desejam liberar os filhos para o retorno presencial. “Estamos adotando todas as medidas para um retorno seguro para os alunos e os profissionais da educação. É uma abertura com muita esperança e muita responsabilidade”, destaca o prefeito Márcio Amaral.

Ângela Viero, secretária da Secel, enfatiza que o processo que decidiu pelo retorno das aulas presenciais foi amplamente discutido junto aos demais municípios que compõem a Associação dos Municípios da Fronteira Oeste (Amfro). “Há um consenso na região pela retomada gradual do ensino presencial. Realizamos um amplo debate com as secretarias de educação de toda a região da Fronteira Oeste para chegarmos a melhor maneira de realizar esse retorno”, garante a secretária.

Além disso, segundo ela, a Secel está realizando uma consulta com a comunidade escolar com o objetivo de traçar as estratégias de retorno com base na realidade de cada escola e levando em consideração a opinião de pais e profissionais da educação. “Estamos preparando toda a estrutura das escolas, normas de prevenção ao Covid-19 e organizando todo o processo de retorno para receber nossos professores, funcionários e alunos com toda a segurança necessária. As medidas de prevenção serão seguidas à risca para que nossas crianças possam voltar a estar no ambiente escolar”, finalizou Viero.