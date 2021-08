A data de 18 de agosto assinala o aniversário do 6º. Regimento de Cavalaria Blindado, uma das mais importantes unidades da arma de cavalaria do Exército Brasileiro.

Na manhã da última quarta-feira, na área frontal do Regimento, foi realizada uma formatura para marcar a passagem da data. Blindados foram colocados em locais estratégicos com destaque para a nova geração de tanques, os Leopard. O comandante coronel Renato Froes Medina recebeu os convidados, militares das demais unidades da Guarnição e o comandante do Regimento de Carros de Combate de Rosário do Sul, assim como autoridades civis lideradas pelo vice-prefeito Jesse Trindade Santos e o vice-presidente da Câmara Municipal, no exercício da presidência, vereador Moisés Fontoura.

Comandante recebeu a visita do vice-prefeito e vereador Moisés Fontoura, representando a Câmara

Participaram secretários municipais homenageados pelo Regimento, Haracelli Fontoura, da Saúde, e Daniel Gindri, da Agricultura e Pecuária; de Manoel Viana, a secretária de Agricultura e Pecuária, Luíza Meus. Os convidados assistiram da sacada do Regimento à entrada da tropa sob os acordes da Banda Militar.

Logo após, no palanque oficial, foi procedida a apresentação da tropa, entoada a Canção do Regimento e lido o histórico do 6º. RCB pelo tenente Cavalheiro, montando um cavalo no simbolismo da arma da cavalaria.

Dez militares, entre oficiais e sargentos, foram agraciados com a Medalha Regimento José de Abreu. Logo após, a entrega da Comenda Marquês de Alegrete, pelo vice-prefeito Jesse Trindade Santos e o vice-presidente da Câmara, Moisés Fontoura, autor da distinção aprovada pela câmara em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelos quartéis à cidade.

Regimento agraciou civis e militares nos seus 133 anos

Há dois anos, a unidade homenageada foi o 10º. B LOG. Também foram agraciados com o diploma de Amigo do Regimento, dez pessoas, entre militares e civis,e entre estes a secretária de Saúde, Haracelli Fontoura; o secretário de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri; a secretária de Agricultura e Pecuária de Manoel Viana, Luíza Meus; o tradicionalista Jucelino Mendes e o servidor da Secretaria de Agricultura, Valdecir Alves de Moraes.

Ao final, o comandante do 6º. RCB, coronel Renato Froes Medina, historiou sobre o Regimento nesses 133 anos. Foi fundado ainda no Império, em 1888, chegando em Alegrete em 1909,ocupando o local onde hoje está instalado o 12º. Batalhão de Engenharia de Combate Blindado. Somente em 1957 passou para as atuais instalações na Colina Masgrau. Destacou a entrega da Comenda Marquês de Alegrete pelo poder público, colocada no estandarte do Regimento, criado em 1957. O comandante enfatizou a parceria e sintonia do 6º. RCB e a cidade.

Depois de ressaltar a figura do patrono José de Abreu que teve importante participação na formação do povoado após o episódio da Capela Queimada,o comandante definiu que Alegrete é uma das cidades mais importantes do Estado e do País, pela força de seu agronegócio que impulsiona o desenvolvimento.

Regimento completou 133 anos.

Cumprimentou os militares e a comunidade, afirmando que era motivo de muita honra estar à frente de uma unidade tão destacada como o 6. RCB. A formatura foi encerrada com o desfile da tropa.

Fotos e Fonte: Alair Almeida