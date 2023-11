Reitor da Unipampa Roberlaine Jorge recebe título Doutor Honoris Causa em São Paulo

Share on Email

Dentro da programação da 19ª Mostra Internacional do Cinema Negro – MICINE na cidade de São Paulo, o Reitor da Unipampa, professor Dr. Roberlaine Ribeiro Jorge receberá, neste dia 22 em São Paulo, a distinção com o título Doutor Honoris Causa.

-É com profunda gratidão e emoção que recebi a notícia de que seria agraciado com o título de Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Educação SESI, ao lado do renomado Professor Dr. Kabengele Munanga, da FFLCH / USP. Essa distinção é uma honra que ultrapassa minhas expectativas e enche meu coração de orgulho, diz o Reitor Roberlaine Jorge.

Roberlaine destaca o papel fundamental que a Faculdade de Educação SESI desempenha na formação de profissionais comprometidos com a qualidade da educação em nosso país.

O Reitor da Unipampa, Roberlaine Ribeiro Jorge agradece a todos os docentes, discentes, tecnico-administrativos em educação, terceirizados, colegas, amigos e familiares que estiveram presentes em sua jornada acadêmica e profissional, sendo graças ao apoio, incentivo e inspiração de todos que o fizeram chegar até aqui. O professor conviveu por anos com a comunidade alegretense quando foi o diretor do campus local e aqui se integrou em vários projetos de interesse educacional e social ao Município.

