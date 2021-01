Residência Médica em Psiquiatria de Alegrete é uma das mais concorridas do Estado

Compartilhe















Nos dias 14 e 21/01, ocorreram as entrevistas do processo seletivo para as Residências Médicas em Psiquiatria e Clínica Médica de Alegrete, na Santa Casa do município. Nesse ano, a concorrência para o Programa de Psiquiatria chamou atenção, com 79 candidatos para apenas 2 vagas, sendo assim uma das Residências Médicas na área mais concorridas do estado.

A primeira fase do processo seletivo foi constituída de uma prova teórica, o Exame Amrigs, que abrange a maior parte das instituições do Rio Grande do Sul. Em um segundo momento, os candidatos foram avaliados por meio de análise do currículo e entrevista.

O Programa de Residência Médica em Psiquiatria tem seu campos de prática compartilhados entre Santa Casa e a Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete. A cidade tem grande tradição na área se saúde mental, contando com um dos primeiros CAPS do Brasil e uma rede de assistência psiquiátrica reconhecida estadualmente, formada por CAPS, leitos psiquiátricos e Serviço Residencial Terapêutico. Participaram da banca de avaliação parte da equipe, entre eles os médicos Psiquiatras e Preceptores João Witt e Fernando Uberti Machado, além dos psicólogos Marcelo Quintana e Deise Gomes, e médicos residentes do Serviço.

Segundo o Psiquiatra Fernando Uberti, a alta concorrência representa o crescimento e consolidação da Residência Médica em Alegrete. “Temos a cada ano mais candidatos, das mais variadas regiões do país, e com excelente formação, interessados em realizar sua especialização em Psiquiatria aqui. Isso se deve a um crescimento da procura pela Psiquiatria entre médicos e ao aperfeiçoamento constante a que temos nos exigido, para uma formação e assistência cada vez melhores em nossa cidade. Estamos colocando cada vez mais Alegrete no mapa da Psiquiatria e saúde mental de nosso estado”.