Respeito à saúde e mais facilidade no Vestibular online da URI Santiago

A URI Santiago segue com as inscrições abertas para o seu vestibular até esta terça-feira (1º), porém, a prova de redação do próximo domingo (6), que seria presencial, ocorrerá na modalidade remota, devido à mudança nos protocolos de saúde em decorrência do aumento de casos de coronavírus. A prova online acaba sendo uma opção aos interessados que estavam impossibilitados de vir ao Câmpus para a realização do concurso, inclusive, moradores da região. Faça a sua inscrição pelo link http://inscricoes.urisantiago.br/

Em caso de dúvidas, os contatos são: informatica@urisantiago.br ou 55 9 9954 4904.

Uma das grandes novidades em 2021 é a Graduação Ativa, uma inovação que busca qualificar o ensino e a aprendizagem. Com as alterações na carga horária dos cursos, as aulas são transferidas para turno único e ocorrem de segunda à quinta-feira, refletindo na mensalidade, que tem diminuição do valor. Todos os cursos abaixo integram a Graduação Ativa, com exceção de Enfermagem e Psicologia.

Então, conheça um pouco mais sobre os cursos presenciais com vagas no vestibular:

ADMINISTRAÇÃO– Com a ADM URI, o egresso será um profissional disputadíssimo no mercado! Poderá atuar em Finanças, Inovação, Produção, Consultoria, Gestão de Pessoas, Gestão Pública, Marketing e Empreendedorismo. O curso conta com a Empresa Júnior e a Incubadora Tecnológica. Mensalidades com desconto de 20% (fora outros incentivos que o aluno pode obter).

AGRONOMIA– O mundo do agronegócio é cheio de possibilidades e o curso está com mensalidades com desconto de 20% (fora outros incentivos que o aluno pode obter).

ARQUITETURA E URBANISMO– Com o curso, o profissional estará apto a pensar no bem-estar dos indivíduos em harmonia com o meio ambiente, criando os mais incríveis projetos! Terá desconto confirmado na mensalidade (20%), fora outros incentivos que o aluno pode obter.

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO– Com a falta de profissionais para esta área no mundo do trabalho, a carreira é promissora. Possibilita atuar como Desenvolvedor de aplicativos e games, Gerente de Projetos, Engenheiro de Software, Gerente de TI, Especialista de banco de dados, Programador Mobile, dentre outras atribuições do mercado atual. Desconto nas mensalidades (20%), fora outros incentivos que o aluno pode obter.

CIÊNCIAS AMBIENTAIS– É o curso mais novo da URI Santiago e é o primeiro do Rio Grande do Sul, por isso, oferece um ingrediente único: 35% de desconto. Tem certificação complementar em Gestão Ambiental ou Ecologia em um único semestre.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS– O curso forma um profissional requisitado por todas as empresas no setor público e privado (ainda na faculdade!). Atuação: Contador, Perito, Auditor, Controladoria, Consultoria, Atuarial, Gestão Pública, Contabilidade Gerencial, Análise Financeira e Docência. Descontos nas mensalidades de 20%, fora outros incentivos que o aluno pode obter.

DIREITO DIURNO E DIREITO NOTURNO– Unindo tradição, inovação, professores qualificados, grupos de estudos e projetos, o resultado só pode ser uma caminhada de sucesso há 22 anos! Com o Direito, é possível atuar na Advocacia, Assessorias Jurídicas a empresas e órgãos públicos, Promotoria Pública, Magistratura, Segurança Pública, além de poder realizar vários outros concursos. O Direito Diurno conta com o Plano Rubi, ou seja, ao ingressar, o aluno recebe automaticamente 30% de desconto na mensalidade. Já no Direito Noturno, servidores ativos ou da reserva das Forças Armadas, Bombeiros, Brigada Militar, Polícia Civil ou SUSEPE, estendido aos dependentes em 1º grau- filhos e cônjuge), ao ingressarem no 1º semestre pelo vestibular ou transferência, tem 15% de desconto na mensalidade.

EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO– O egresso poderá atuar em academias, clubes, empresas, ginástica no trabalho, preparação física, Personal Trainer, técnico esportivo, Unidades Básicas de Saúde, clínicas, hospitais, prefeituras, entre outros locais e instituições que promovam a atividade física e o exercício físico, com ênfase no esporte, lazer, cultura e saúde. Descontos de 20%, fora outros incentivos que o aluno pode obter.

ENFERMAGEM– Servindo-se com a Enfermagem, o egresso vai ficar pronto para uma vida dedicada a cuidar das pessoas. A partir do 1º ano na faculdade, já começa a ter as vivências práticas nos laboratórios e demais cenários. Será um profissional bastante requisitado, podendo atuar na assistência e gerência em instituições hospitalares e de saúde coletiva, bem como em clínicas, home care, ambulatórios, ensino, pesquisa, etc. Conta com o Centro de Cuidados em Enfermagem, onde acontecem atendimentos à comunidade. O curso tem desconto de 20%, fora outros incentivos que o aluno pode obter.

FARMÁCIA– O curso de Farmácia tem praticamente 50% da carga-horária com aulas práticas; possui elevada empregabilidade, ou seja, o farmacêutico estará habilitado a atuar em 10 grandes áreas e mais de 135 especialidades. Conta com excelentes laboratórios, professores mestres e doutores, estágios e oportunidades de pesquisar e fazer projetos na área da saúde! O valor da mensalidade estará mais baixo (com 20% de desconto nas mensalidades, fora outros incentivos que o aluno pode obter) e o curso será apenas noturno.

MEDICINA VETERINÁRIA – Na Veterinária, o aluno encontrará laboratórios de qualidade e terá muitas atividades práticas. Poderá atuar em áreas como produção animal, produção de alimentos, saúde e sanidade animal, proteção ambiental, assistências (médicas, cirúrgicas e técnicas laboratoriais). O curso contará, em breve, com o Centro Clínico Veterinário Antônio Vivaldino Bonotto.

PSICOLOGIA – Depois de formado, o egresso terá capacidade de atuar em diferentes contextos, cuidando da saúde mental das pessoas, podendo trabalhar em clínicas, escolas, entidades comunitárias e de classe, hospitais, órgãos públicos, organizações em geral e empresas de consultoria. O curso está oferecendo 20% de desconto na mensalidade!

Atenção, para descontos e benefícios, é preciso cumprir requisitos. Conheça o URI Vantagens: https://bit.ly/3fPsWY9