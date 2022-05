Retomada do Corupá representa Alegrete na final da prova morfológica da Expointer

Entre os dias 12 e 14 de maio, 101 animais foram admitidos para o Passaporte Morfologia 2022, em Bagé. A admissão foi feita pelo técnico Thiago Persici. Além disso, no Campeonato Incentivo, 22 animais foram avaliados.

Dentre os animais, Alegrete ganhou destaque com a Retomada do Curubá (As Malke Tormento x Peona do Itapororó ), Reservada campeã Potranca menor, terceira melhor fêmea do Passaporte Bagé- RS.

Retomada do Curubá estará representando Alegrete na grande final da morfologia da Raça Crioula da Expointer 2022.

O título de Melhor Exemplar do Passaporte ficou com Basca de La Reina, que também consagrou-se Grande Campeã entre as fêmeas. A Gateada Bragada é criada e exposta por Mariana Franco Tellechea e Filhos, Cabanha Basca, Uruguaiana (RS). A égua adulta é filha de Basco Onássis e Basca Princesa. Entre os Machos, Dakota de Quaraci-TE levou o título de Grande Campeão. O colorado foi exposto e é criação de Rosalie Tavares Negrini Jones, Cabanha Quaraci, Santa Cruz do Sul (RS), e é filho de Equador de Santa Edwiges e Balisa III do Itapororó.

O julgamento ficou por conta de Ciro Manoel Canto de Freitas. Ele ressalta a grande qualidade e o nível excepcional, com destaque para a mostra de éguas de campo “que eu acho importantíssimo nos criatórios, que é a base de tudo, a fábrica de campeões está ali e geralmente essas éguas não vem e a Exposição de Bagé é um exemplo de muitos anos, mas como esse não sei se já tinha tido”. O jurado ressalta a qualidade das fêmeas e dos demais animais a galpão, “já que são animais completos e muito bem preparados”.

Confira o resultado

FÊMEAS

Melhor Exemplar da Raça e Grande Campeã

Basca de La Reina

Criador: Mariana Franco Tellechea e Filhos

Expositor: Mariana Franco Tellechea e Filhos

Estabelecimento: Cabanha Basca, Uruguaiana (RS)

Reservada de Grande Campeã

Campana Herança

Criador: Mário Moglia Suñe

Expositor: Mário Moglia Suñe

Estabelecimento: Cabanha Campana, Bagé (RS)

3ª Melhor Fêmea

Retomada do Curubá Criador: Ricardo de Freitas Labrêa

Expositor: Ricardo de Freitas Labrêa

Estabelecimento: Cabanha Curubá, Alegrete (RS)

4ª Melhor Fêmea

Morenita Chimarrão

criador: Carlos/Eduardo/Martha Loureiro de Souza /expositor: Carlos/Eduardo/Martha Loureiro de Souza estabelecimento: Cabanha Chimarrão, Lavras do Sul (RS)

Machos

Grande Campeão

Dakota de Quaraci-te

Criador: Rosalie Tavares Negrini Jones

Expositor: Rosalie Tavares Negrini Jones

Estabelecimento: Cabanha Quaraci, Santa Cruz do Sul (RS)

Reservado de Grande Campeão

Basco Galileu-te

Criador: Mariana Franco Tellechea e Filhos

Expositor: Juarez Vanderlei da Conceição

Estabelecimento: Cabanha Legenda, Bento Gonçalves (RS)

3º melhor macho

Campana Habanero

Criador: Mário Moglia Suñe

Expositor: Mário Moglia Suñe

Estabelecimento: Cabanha Campana, Bagé (RS)

4º melhor macho

Santa Larissa Fantastico

Criador: Luiz Kendy Maeda

Expositor: Luiz Kendy Maeda

Estabelecimento: Cabanha Santa Larissa, Tijucas do Sul (PR)

Com informações : Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC)