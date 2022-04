Falta pouco para polícia apontar se Dienifer se suicidou ou foi assassinada

“Minha vida acabou quando encontrei minha filha naquele apartamento, morta, grávida de seis meses da minha netinha’ -disse Adelino Lopes Gonçalves, pai de Dienifer Aranguiz Gonçalves.

No próximo mês, dia 10 de maio vai completar um ano que ela foi encontrada pelo pai, sem vida, com uma corda no pescoço, no apartamento que residia, à época com o companheiro, entretanto, outras situações levam a família a suspeitar de que Dienifer possa ter sido assassinada.

A ocorrência inicial foi realizada como suicídio. “Eu me questiono todos os dias, o que realmente teria ocorrido naquela madrugada? Qual o motivo do companheiro dela, ter enviado mensagens para o meu celular como se fosse minha filha, se ela já estava morta? Onde ele está? Ninguém mais soube nada, ele simplesmente desapareceu, -disse Adelino à reportagem.

Desde que o crime aconteceu, ele busca respostas na tentativa de entender se foi suicídio ou se a filha foi assassinada.

As investigações policiais iniciaram logo ao amanhecer, naquele dia 10 maio, mas até a presente ele pondera que não obteve respostas do que realmente aconteceu com a menina que, até aquela triste noite, se mostrava radiante com a gestação.

Afinal, qual a razão para tanto tempo se obter o resultado do inquérito?- questionou, o pai que está semanalmente em contato com o advogado e também com o PAT.

Para se compreender a situação é necessário relembrar alguns fatos, como o de que Adelino Lopes Gonçalves, pai de Dienifer, foi o primeiro a encontrá-la sem vida.

Desde as outras entrevistas, ele cita que naquela manhã deparou-se com mensagens, no celular, que supostamente teriam sido enviadas pela filha, contudo, a forma da escrita o deixaram intrigado, pois não havia semelhança com as mensagens que a filha escrevia.

Ao procurar o PAT, Adelino foi taxativo em dizer que vive um sofrimento sem fim. ” Eu desmaiei e não tive forças ao me deparar com a minha filha de joelhos com uma corda no pescoço, sem vida. Eu a perdi e perdi minha neta – não há como mensurar essa dor que é ainda maior por todas as interrogações que existem sobre o caso”- completou.

O pai encontrou a filha amarrada por uma corda que estava atada na grade externa da janela e possuía nós profissionais, incomuns e que sua filha jamais poderia ter amarrado, dada a forma como foram feitos, o que o deixou em dúvida sobre a autoria dos nós.

Adelino quase não consegue falar sem se emocionar. Ele relembra que os vizinhos comentaram sobre uma briga que ocorreu, além de que o companheiro de Dienifer teria informado que havia ingerido medicamentos, porém, conforme detalhes passados pelo IML da capital do Estado, exames apontaram que ela teria feito uso apenas de uma aspirina.

Depois, de encontrar a filha sem vida, Adelino acionou a Brigada Militar e, logo na sequência, a polícia localizou o companheiro, que estava em um hotel. No dia, ele confessou que tinha enviado as mensagens, pois estava de posse do celular de Dienifer. Ambos aparelhos foram apreendidos no dia” – recorda.

E, segundo a Delegada Titular da DPPA e 1ª DP, Fernanda Mendonça, que assumiu o caso alguns meses depois, o que faltava para a conclusão do inquérito era o material extraído dos celulares e o relatório ficou pronto na semana passada.

A previsão é que até sexta-feira, a Polícia Civil vai remeter ao Fórum o inquérito.

