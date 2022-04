Mãe denuncia que filho foi deixado na estrada por motorista da linha do IFFar

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Camila Oliveira, mãe de um aluno que estuda técnico em agropecuária, no IFFar, realizou um registro na Delegacia de Polícia contra a empresa de transporte responsável pelas linhas até o Passo Novo.

A mulher que entrou em contato com o PAT, disse que também procurou o Conselho Tutelar. Ela descreveu que, na última segunda-feira, o filho e mais três colegas teriam sido deixados na localidade da Sanga do Brandão, após um desentendimento com o motorista.

Na versão da mãe, ela pondera várias vezes que os alunos são adolescentes e que o motorista e cobrador deveriam compreender algumas atitudes como o fato do filho ir questionar, o motorista, que estaria dirigindo de forma que acelerava e frenava o veículo várias vezes. Assim, segundo a mãe, os alunos se sentiram incomodados pois o modo que estavam sendo conduzidos seria semelhante a levar”boi”.

Quando o filho de 16 anos reclamou, o motorista teria se desentendido com ele e, argumentou que eles iriam descer depois que o ônibus passasse pelo Comando Rodoviário Da Brigada Militar e, desta forma, eles teriam sido “obrigados” a descerem na localidade da Sanga do Brandão.

O adolescente teria caminhado por cerca de 4,8km quando o avô que saiu de Rosário do Sul por volta das 17h, o encontrou nas imediações do Parque Rui Ramos. Os alunos teriam descido do ônibus no mesmo horário, ou seja, às 17h. A família reside na Vila Grande e a mãe achou que foi um abuso o ocorrido.

Em contato com os representantes da empresa Fronteira Oeste, na cidade, eles destacaram que o episódio teria ocorrido em razão do desrespeito dos alunos em relação às normas que precisam ser cumpridas dentro do transporte escolar.

O fiscal da empresa Fronteira Oeste, Cleiton Cajuru, acrescentou que os alunos ao saírem do IFFar precisam estar todos sentados e com cinto de segurança. Isso é revisado pelo motorista e, somente depois de tudo certo, que o transporte escolar sai da escola.

Contudo, neste dia, logo depois, os adolescentes teriam saído dos seus lugares e abriram as janelas, colocando o corpo para fora. Assim, o motorista os alertou para que não fizessem isso, voltassem aos seus lugares e permanecessem sentados.

Antes de passar pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, na RS 377, o motorista teria novamente parado o veículo e solicitado a compreensão dos estudantes. Mas devido ao fato das reiteradas ações e também por não respeitarem as regras, até mesmo por segurança em razão de abrirem as janelas e colocarem os corpos para fora, eles foram convidados a descerem do ônibus.

O fiscal disse que três cintos foram estragados, neste dia.

De acordo com Camila, um outro pai também realizou um B.O e outro teria entrado em contato direto com a empresa.