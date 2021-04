RGE conclui obra que beneficia 1.400 clientes em Alegrete

Compartilhe















Investimento de R$ 155 mil melhora níveis de tensão e aumenta a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica.

A RGE concluiu uma obra de impacto positivo para o sistema de distribuição de energia elétrica de Alegrete. A concessionária construiu 210 metros de rede trifásica, com cabos totalmente protegidos, para fazer a interligação entre circuitos alimentadores, trocou nove postes de madeira por concreto e instalou um conjunto de chaves faca. As chaves possibilitam manobras entre os alimentadores, permitindo uma confiabilidade maior ao sistema elétrico. Essa obra, um investimento de R$ 155 mil, beneficia diretamente 1.400 clientes no município.

“Melhora os níveis de tensão e aumenta consideravelmente a confiabilidade do sistema de distribuição e a qualidade da energia fornecida a todos esses clientes”, destaca o Consultor de Negócios da RGE na região, Thiago Paz.

O trabalho, realizado dentro do Plano de Investimentos da RGE em 2021, envolveu oito equipes de técnicos e eletricistas.

Saiba o que foi feito

Substituição de 9 postes de madeira por concreto

Construção de 210 metros de rede trifásica

Instalação de conjunto de chaves faca

Valor do investimento: R$ 155 mil

Clientes beneficiados: 1.400

Sobre a RGE – Responsável por distribuir 66,7% da energia elétrica consumida no Rio Grande do Sul e atender 2,9 milhões de clientes em 381 municípios gaúchos, a RGE é hoje a maior distribuidora da CPFL Energia em extensão territorial e número de cidades atendidas. A área de concessão da companhia, que é resultado do agrupamento das distribuidoras RGE e RGE Sul, realizado em janeiro de 2019, totaliza 189 mil km² de extensão, abrangendo as áreas urbanas e rurais das regiões Metropolitana, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do estado.

Os investimentos realizados pela RGE contribuem para o desenvolvimento socioeconômico de locais de fundamental importância para a economia do estado, que vão desde fortes polos turísticos, agrícolas e pecuários, até grandes centros industriais e comerciais, trazendo mais bem-estar, conforto e infraestrutura para a vida de 7,4 milhões de gaúchos.