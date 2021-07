Rigor do inverno: com a volta do frio e das geadas

O frio voltou como a previsão anunciou e, neste dia 28, a mínima ficou em torno de 1º C em Alegrete.

Mas é no interior do Município que as baixas temperaturas se mostram com mais força.

Geada por Janaína Martins

Aqui na área urbana a geada não foi visível, mas na zona rural em algumas localidades ela se formou e amanheceu nos campos. São lindas imagens do inverno que, por sua vez, queima os pastos e faz com que diminua o alimento aos animais.

O rigor do inverno castiga quem precisa sair para trabalhar no campo, tanto nas lidas com o gado como nas plantações. No campo, o trabalho nunca para garantir alimento na cidade, mesmo que as temperaturas estejam negativas

A previsão é de que essas baixas temperaturas vão permanecer por mais dias aqui na Região, sendo que para o fim de semana as máximas serão um pouco mais elevadas. A orientação é para que as pessoas se mantenham aquecidas, façam a ingestão de alimento quentes, frutas da época e não deixem de tomar água. Isso para evitar os problemas respiratórios, comuns nesta época, em que temos que nos cuidar ainda mais devido a pandemia.