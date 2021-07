Alegrete tem o menor número de pacientes em leitos clínicos por covid-19 em um ano

As internações por covid-19 seguem em diminuição em Alegrete. Conforme boletim da Santa Casa com dados registrados até às 16h de ontem (27), haviam 9 pacientes internados.

São 4 pacientes com casos confirmados, três deles estão na UTI e um no hospital de Campanha. Um paciente permanece na Unidade de Tratamento Intensivo aguardando resultado do exame. Quatro internados no hospital de campanha aguardando resultados do exame, porém todos estão com suporte ventilatório.

Na UTI, dos 4 pacientes, três deles estão com ventilação mecânica. Conforme boletim da instituição, um paciente é oriundo de Santa Maria.

De acordo com o boletim epidemiológico da secretaria municipal na terça-feira (27), foram registrados 04 casos positivos. Seis pacientes foram recuperados. Atualmente são 11.861 casos confirmados, com 11.546 recuperados, 29 ativos (26 estão ativos em isolamento domiciliar e 03 hospitalizados positivos de Alegrete) e 286 óbitos. Foram realizados 37. 357 testes, sendo 25.481 negativos, 11.861 positivos e 15 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 104 pessoas.

Em julho de 2020, no dia 28, surgiram 14 novos casos positivos de Covid-19 e 10 pacientes foram recuperados.

Há um ano era confirmado o décimo óbito por Covid no município, uma mulher de 76 anos. E também houve outro óbito de uma paciente da cidade de Santiago.

Em 28 de julho de 2020, o número de casos confirmados era de 205, com 130 recuperados, 65 ativos (54 em isolamento domiciliar e 11 hospitalizados) e 10 óbitos.

Um total de 2.393 pessoas tinham sido testadas, sendo 2.181 negativos, 205 positivos e 7 aguardavam resultado. Em observação com síndrome gripal haviam 280 pessoas.

A taxa de ocupação em leitos de UTI covid na Santa Casa de Caridade está em 11.3%, a mais baixa comparada nos últimos 12 meses de pandemia.