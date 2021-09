Rio baixa lentamente e tempo se estabiliza

Share on Email

Mesmo que o tempo tenha se estabilizado, nesta terça-feira(14) o nível do Rio Ibirapuitã continua acima do normal. Conforme a Defesa Civil esta a 8m15cm acima do normal.

Até a tarde de hoje ainda tem cinco famílias desalojadas que estão em casas de famílias e volantes em área ribeirinhas que primeiramente são atingidas aqui em Alegrete.

Rio Ibirapuitã

Na segunda- feira foi registrado a ocorrência de chuva forte com granizo em algumas localidades do interior.

A Defesa Civil continua atenta para qualquer eventualidade que possa atingir famílias às margens do Ibirapuitã e outros locais em que as águas ainda não baixaram.

A previsão é de que o tempo vai permanecer seco e com temperaturas, médias, um pouco mais baixas do que na semana passada. E para os próximos dias não tem previsão de chuva aqui no Município.