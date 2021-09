Produtora do Mariano Pinto recolhe arame farpado jogado no meio ambiente

Um fato registrado no Mariano Pinto, chamou atenção de moradores daquele localidade, mais especificamente as mulheres produtoras rurais. Algumas propriedades fizeram a troca de arames de cerca e fizeram o descarte em campos ou sangas.

Arame farpado jogado no meio ambiente

Elaine Londero, da AMMAI – Associação da Balsa do Mariano Pinto, comenta o perigo desses arames farpados aos animais.

– A nossa diretoria está atenta ao lixo em campos, à beira da RS/ 566, porque sabemos que a maior riqueza que temos é o nosso meio ambiente, salienta Elaine Londero.

Uma das saídas para não jogar este tipo de material na natureza é vender para possível reciclagem comentou uma produtora do Mariano Pinto.

A AMMAI realizou no último dia 28 de agosto uma grande ação de limpeza, vindo desde a Balsa do Mariano Pinto até o trevo das Quatro Bocas. Equipes identificadas, com camisetas, limparam e recolheram detritos jogados indevidamente à beira da estrada. Também colocaram placas solicitando que as pessoas não joguem lixo na estrada.