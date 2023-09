Rio estabiliza e tempo fica estável até o fim de semana

O segundo dia de sol, depois de muitos chuvosos, aqui no município, anima a comunidade que foi atingida pela cheia do Ibirapuitã, assim como a Defesa Civil que há mais de uma semana está com este trabalho mais intenso.

No último boletim da Defesa Civil, neste dia 15, o rio Ibirapuitã, está estabilizado com 11m53cm e ainda mantém pessoas desalojdas em Alegrete. No total foram atingidas 266 pessoas dos bairros Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar, Vila Izabel e Centenário. Estão ativos os abrigos no Ginásio Oswaldo Aranha, antigo posto do bairro Macedo e SAAIA no bairro Promorar.

Mesmo com tempo estável a DC vai manter todos os cuidados, porque a previsão é de que a partir de segunda feira (18), a chuva retorne ao Município e aconteça durante toda a próxima semana, numa estimativa de mais 97mm de chuva aqui em Alegrete. Essas chuvas contribuiram para encher as barragens, e de acordo com o IRGA, apesar do solo encharcado, as janelas de plantio da safra de arroz vão até o início de novembro.