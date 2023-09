Nas últimas horas, rio Ibicuí em Manoel Viana cresce 13cm e já desaloja mais de 30 pessoas

Nesta manhã de sexta-feira (15), o nível do Rio Ibicuí no município de Manoel Viana registrou um nível de inundação de 10m96cm. Nas últimas seis horas houve um acréscimo de 13cm.

Com um acumulado de 85.8mm nas últimas 48hs, segundo dados da estação automática da CPRM/ANA, a cidade já contabiliza um número de 32 pessoas desalojadas. Contudo, não há desabrigados e a Defesa Civil está prestando auxílio para 16 famílias.

Com a enchente do rio Ibicuí em Manoel Viana, os bairros atingidos são Restinga, Navegantes e Progresso.

De acordo com o secretário de obras Francisco Carlos Oliveira, os desalojados estão em quase de amigos e familiares. As autoridades municipais nutrem expectativas de que o nível do rio irá se estabilizar nas próximas horas. A previsão segundo o Climatempo, nesta sexta-feira a mínima foi de 7ºC com sol o dia todo e a máxima não passa dos 20ºC.

Já no sábado, o sol retorna entre nuvens e a temperatura varia entre 9ºC e 26ºC. Já para o domingo (17), a mínima será de 16ºC e a máxima vai a 31ºC. À noite ocorrem pancadas de chuva.

Fotos: reprodução