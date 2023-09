Lojas de pilchas comemoram vendas de setembro em Alegrete

O comércio de pilchas gaúchas é um dos que aumentam as vendas neste mês de setembro em Alegrete. Quem gosta e vive as atrações sempre vai ter algo para comprar e se apresentar com garbo nesta Semana dos Festejos aqui na cidade . E devido isso cresceu 30%, em média, a venda de bombachas, tanto masculinas e femininas ao preço a partir de 89 reais as tradicionais. Já as botas é possível adquirí-las a partir de 199 reais.

Mas, fora isso, as lojas oferecem uma infinidade de produtos aos peões e prendas, para que estejam bem pilchados agora na Semana dos Festejos em Alegrete. Para os que cultuam essa tradição é uma honrra estar com a melhor pilcha. E esse movimento é percebido em todas as lojas que vendem esses produtos na cidade. Algumas optaram por não fechar ao meio dia e estão com um bom movimento e os comerciantes comemoram, porque esta é a grande safra do setor.