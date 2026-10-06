Corsan faz inspeção em poço e alerta para falta de água e oscilação de pressão em Alegrete

A Corsan realiza, nesta quarta-feira, 7, uma parada programada no sistema de abastecimento de água de Alegrete, para avaliação e inspeção visual do poço tubular profundo ALG 09. O procedimento utiliza câmeras de alta definição para avaliar as condições internas do poço e obter informações que auxiliem na manutenção e no planejamento de futuras ações.

O serviço ocorrerá das 9h às 18h e poderá provocar interrupção no abastecimento na Cidade Alta, além de oscilações de pressão nos bairros Boa Vista, Centro, Restinga, Vera Cruz, Joaquim Fonseca Milano, Macedo, Medianeira e Assunção. A normalização gradual está prevista para ocorrer no início da noite.

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Segundo a coordenadora de Operações da Corsan, Juliana Gasparotto, a tecnologia permite um diagnóstico preciso da estrutura. “A perfilagem ótica, como é chamada, fornece informações detalhadas sobre as condições internas do poço, permitindo identificar possíveis ocorrências e orientar as ações de manutenção de forma mais assertiva. Com esse diagnóstico, conseguimos planejar intervenções que contribuam para a segurança e a eficiência do sistema de abastecimento”, explica.

A execução dos serviços está condicionada às condições climáticas favoráveis, podendo a programação sofrer alterações caso as condições operacionais ou meteorológicas não sejam adequadas.