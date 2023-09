Rio Ibirapuitã atinge, novamente, a cota de atenção

Share on Email

A elevação do nível do rio já afetou a vida de 266 pessoas. Destas, são 31 famílias desabrigadas, totalizando 90 pessoas, e 61 famílias desalojadas, somando 176 pessoas, que permanecem fora de casa há mais de 15 dias, desde a primeira elevação que culminou na enchente.

Os bairros afetados incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar, Vila Izabel e Centenário.

Atualmente, três abrigos estão ativos: o Ginásio do Oswaldo Aranha, o Antigo Posto do Bairro Macedo e o SAAIA. Para obter informações e assistência, os moradores podem entrar em contato com os números (55) 3961 1707 e (55) 991589544.