Consultora de crédito vende cartas falsificadas de consórcio e prejuízo chega a 200 mil em Alegrete

Alegrete está sendo alvo de mais um golpe que tem deixado empresas locais em estado de alerta. Uma consultora de crédito, que atuava na região, está sendo acusada de vender cartas de consórcio contempladas falsificadas, causando prejuízos estimados de 200 mil reais até o momento.

A suspeita em questão não é residente de Alegrete, mas exercia suas atividades profissionais na cidade, em dias distintos, prestando serviços de consultoria e vendas em diversas imobiliárias locais. O que surpreendeu a comunidade empresarial foi a descoberta de seu envolvimento em uma ação criminosa, manchando sua reputação e causando sérios danos financeiros às empresas que confiaram em seus serviços.

As imobiliárias lesadas não perderam tempo em tomar medidas legais. Elas já registraram ocorrências na Delegacia de Polícia local, dando início a uma investigação para esclarecer o caso. Uma das empresas prejudicadas procurou a equipe de reportagem do PAT para detalhar a situação, inclusive apresentando uma gravação onde a suspeita admite ter vendido as cartas falsificadas.

Portanto, um apelo está sendo feito a todos que adquiriram cartas de consórcio contempladas de uma vendedora que não seja residente de Alegrete, mas estava envolvida em consultoria na cidade, para que entrem em contato imediatamente com a imobiliária responsável pela transação ou diretamente com a Delegacia de Polícia.

As autoridades policiais estão empenhadas em esclarecer o caso e identificar outras possíveis vítimas do golpe. A comunidade empresarial de Alegrete está unida na busca por justiça e na esperança de recuperar os prejuízos causados por mais um estelionato.