Rio Ibirapuitã: o aguardo por um retorno com segurança

Segundo informações atualizadas às 8h desta segunda-feira(18), o rio registrava 10,59 metros, indicando uma diminuição em relação aos 10,87 metros registrados por volta das 21h do último domingo. Embora o declínio seja um alívio para a situação crítica enfrentada pela população, as autoridades alertam que ainda não é seguro para os moradores retornarem às suas residências.

No momento, um total de 266 pessoas foram impactadas pela situação, com 31 famílias desabrigadas, o que corresponde a 90 pessoas, e 61 famílias desalojadas, totalizando 176 pessoas. Os bairros afetados são: Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar, Vila Izabel e Centenário.

Os abrigos ativos para os desabrigados e desalojados estão funcionando no Ginásio do Oswaldo Aranha, no Antigo Posto do Bairro Macedo e no SAAIA.

As autoridades locais enfatizam a importância da cautela e da segurança. Embora o rio esteja apresentando um declínio, a situação ainda é delicada, e retornar para casa neste momento pode ser arriscado. É essencial que os moradores continuem seguindo as orientações da Defesa Civil.

Para obter informações adicionais ou assistência, os moradores afetados podem entrar em contato pelos números: (55) 3961 1707 ou (55) 991589544.