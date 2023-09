Cine Debate com bate-papo sobre o filme “A Cabeça de Gumercindo Saraiva” em Alegrete

O Sesc e a Prefeitura Municipal de Alegrete promovem, no dia 25 de setembro, o Cine Debate, evento gratuito que contará com a exibição do filme “A Cabeça de Gumercindo Saraiva”, seguida de um bate-papo sobre a produção audiovisual e os aspectos históricos retratados na obra. A atividade ocorrerá no Cult Cinema Alegrete (Rua Luís de Freitas, 422) a partir das 19h15. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente junto ao Sesc (Rua dos Andradas, 71).

“A Cabeça de Gumercindo Saraiva” é uma produção nacional do cineasta gaúcho Tabajara Ruas filmada na Serra Gaúcha e lançada em 2018. Estrelada por nomes como Murilo Rosa e Leonardo Machado, ela se passa no final da Revolução Federalista, em 1893, quando o capitão rebelde Francisco Saraiva e cinco cavalheiros cruzam o Rio Grande do Sul numa caçada para resgatar a cabeça do pai, Gumercindo Saraiva, cortada pelos legalistas e enviada para o governador Júlio de Castilhos.

Um dos atores do filme, o gaúcho Marcos Verza vive o personagem Vaqueano Caçapava e participará do Cine Debate ao lado do professor de história Luiz Felipe Schervenski. O bate-papo terá mediação de Thiago Vaucher, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Alegrete. A entidade e o Cult Cinema Alegrete são apoiadores do evento. Mais informações podem ser obtidas com o Sesc Alegrete pelo telefone/WhatsApp (55) 98423-6348.

Cine Debate – Sesc Alegrete

Quando: 25/09 (segunda-feira) 19h15

Aonde: Cult Cinema Alegrete (R. Luís de Freitas, 422)

Quanto: Gratuito, com retirada antecipada no Sesc Alegrete (Rua dos Andradas, 71)

Informações: Pelo telefone/WhatsApp (55) 98423-6348