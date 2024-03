Rio Ibirapuitã ultrapassa os 10 metros em Alegrete neste domingo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo Renato Grande, coordenador da Defesa Civil, os esforços para lidar com a situação são contínuos e intensos. O volume de chuva acumulado na região central desde a última sexta-feira, conforme dados do Cemaden, já ultrapassa os 270mm. E as previsões meteorológicas indicam a continuidade das chuvas até a próxima quinta-feira.

Trabalhador morre por descarga elétrica enquanto confraternizava com os amigos

Diante desse cenário, o Ginásio IEE Oswaldo Aranha foi designado como local de assistência às pessoas afetadas. Até o momento, os bairros mais impactados são Santo Antônio e Vila Nova.

Para aqueles que necessitam de mais informações ou assistência, a Defesa Civil disponibilizou os seguintes contatos: (55) 3120 1065 e (55) 99158-9544.