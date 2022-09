Robert Cormier, ator da série “Heartland”, morre aos 33 anos

Share on Email

O ator Robert Cormier, conhecido por interpretar o personagem Finn Cotter em Heartland, da Netflix, morreu na última sexta-feira (23) aos 33 anos. O ator estava internado em um hospital em Etobicoke, no Canadá, para tratar ferimentos sofridos em decorrência de uma queda.

A notícia do falecimento só se tornou pública nesta terça-feira (27), por meio de um comunicado da família enviado à revista People. “A memória de Rob viverá através de sua paixão pela arte e pelo cinema; assim como suas três irmãs que significaram o mundo para ele”, diz um trecho do texto. “Ele tinha paixão por ajudar os outros e estava sempre procurando conseguir mais. Ele gostava de noites de cinema com sua família e admirava muito seu pai. Ele impactou muitas pessoas ao longo de sua vida, sejam familiares, companheiros de equipe e amigos”.

Cormier nasceu em 14 de junho de 1989 na cidade canadense de Toronto. Em 2016, fez sua estreia na televisão, em uma participação especial na série Designated Survivor. Três anos depois, conseguiu o primeiro papel de destaque ao ingressar no elenco da terceira temporada de Slasher. Entre os trabalhos mais recentes do ator, destacam-se Deuses Americanos e Heartland.

