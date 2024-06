Rodada dos Aspirantes está cancelada em Alegrete

Share on Email

Na manhã da última sexta-feira (21), o presidente da Liga Alegretense de Futebol, Ramud Maruf, informou que os jogos que aconteceriam no domingo (23), estão cancelado por motivo das chuvas e da não drenagem do campo do estádio Municipal Farroupilha.

Os jogos entre Nova Brasília F.C x Vila Nova e Esporte Clube Brandão x Juventus da Ponte serão remarcados para o próximo fim de semana em Alegrete. O estádio Farroupilha está passando por um processo de transição para a troca da drenagem do local.

A LAF está com três campeonatos em andamento, Aspirantes, Principal e Cinquentinha. Segundo a direção da entidade, os jogos da categoria 50 anos, também foram cancelados, o principal motivo é a questão da chuva e a preservação da integridade física dos atletas.