Associação Blackout Futsal estreia na Bronze neste domingo em Alegrete

Neste domingo, mais um representante alegretense estreia pela Série Bronze de Futsal. Desta vez, a Associação Alegretense Blackout Futsal, será o representante do Município pela competição estadual neste domingo no ginásio do Oswaldo Aranha.

Em seu primeiro ano no estadual, a Blackout Futsal fará sua estreia contra a equipe de Capão Cipó. Segundo a diretoria da equipe alegretense, a expectativa é de casa cheia para empurrar a equipe rumo à vitória em seu primeiro compromisso pela Série Bronze.

O confronto acontece a partir das 19h no ginásio do Oswaldo Aranha. A Blackout é composto quase que em sua totalidade por jogadores do Município de Alegrete, o principal da objetivo da Associação é fomentar e potencializar os talentos do “Baita Chão”.

Fotos: Blackout Futsal/reprodução