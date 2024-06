Tratamentos não cobertos pelo SUS dependem de gestos solidários; veja essa situação dramática

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Luiza Salbego Camargo, moradora de Manoel Viana, solicita apoio financeiro para custear o tratamento da mãe, Solange Salbego, diagnosticada com enfisema pulmonar e problemas cardíacos. Devido ao agravamento do quadro de saúde da mãe, ela teve que deixar o emprego para se dedicar integralmente aos cuidados necessários.

Solange, aposentada por invalidez, precisa de oxigênio suplementar continuamente e apresenta dificuldades respiratórias que a impedem de se locomover com facilidade. Além disso, sofre de lapsos de memória e confusão mental, dificultando ainda mais o seu dia a dia.

Inverno começa chuvoso e afeta estradas do interior de Alegrete

Os recursos obtidos com a aposentadoria de Solange são destinados majoritariamente à alimentação e a alguns medicamentos, mas são insuficientes para cobrir todas as despesas médicas e do lar. A maioria dos exames requeridos não tem cobertura pelo Sistema Único de Saúde (SUS), obrigando a família a recorrer a exames particulares, que possuem custos elevados.

OktoberSportDay em Alegrete já tem data definida para segunda edição

Luiza enfatiza a necessidade de qualquer contribuição para ajudar nos gastos médicos, na compra de remédios e nas despesas domésticas, dado que está afastada do trabalho para cuidar de sua mãe. Ela destaca que a situação financeira da família é limitada, dificultando ainda mais a gestão das despesas associadas ao tratamento de Solange.

Para aqueles que desejarem contribuir, Luiza Salbego Camargo disponibilizou uma chave PIX: [email protected].