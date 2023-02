Rosariense Loraine Lumatelli fica no Top 3 do Miss Ultra Universo

A rosariense Loraine Lumatelli, 21 anos, ficou entre as três finalistas do concurso internacional Miss Ultra Universo, que teve sua final na noite de quinta-feira, 9 de fevereiro, no Bristol Hotel e Resort, em São Paulo e fez história ao ser a terceira mulher mais bonita do universo.

A final teve representantes de países como Alemanha, Indonésia, México, Argentina, entre outros. Loraine, que tem 1,74 de altura, é modelo e natural de Rosário do Sul, também sendo empresária, proprietária da empresa de monitoramento “I See You”. Estuda odontologia e administração.

É a atual Rainha da Praia, que teve seu último concurso disputado em 2019 e tem amplo conhecimento intelectual e de passarela. Já conquistou vários títulos de beleza na sua trajetória, sendo os mais recentes os Misses Rio Grande do Sul e Brasil, ambos da FNBI (Fundação Nacional da Beleza Integrada). Ela também é neta do escritor e poeta rosariense Oliveira Silveira.

Haveria a possibilidade de Loraine estar na realização da escolha da Rainha da Praia marcada para este domingo, 12 de fevereiro, em Rosário do Sul, visto que ela foi a última eleita antes da pandemia, mas sua presença ainda não foi confirmada. Mesmo assim, é mais um registro histórico em sua carreira nas passarelas.

Reportagem: Marcelo Ribeiro

Caderno7