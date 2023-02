Policiais Militares compartilharam do sonho de Anita no seu aniversário

Share on Email

Mas a ação, foi para fazer uma surpresa a uma admiradora da Brigada Militar. Anita Rios Paim completou 10 anos e sonha seguir a carreira de policial.

Diante desta informação, as guarnições se deslocaram ao endereço e fizeram da data, um momento ainda mais especial para a alegretense. Quem organizou a surpresa foi a mãe da menina, Mary, que compartilha com a filha a admiração pelo serviço da BM.

No início da noite, enquanto a futura PM comemorava seu aniversário com a família e amigos, uma viatura estacionou com o giroflex ligado em frente à casa. Mais tarde, outra. Alguns vizinhos até se “assustaram”, mas, para a alegria da aniversariante, era o seu sonho que estava se concretizando.

A recepção foi muito legal. Ela (a aniversariante) ficou maravilhada. Estamos todos os dias na rua e, muitas vezes, passamos despercebidos. Esse tipo valorização dá uma renovada nas energias. O desejo é que ela consiga concretizar esse sonho e que tenha muito êxito – ponderam os policiais.

A mãe estava muito emocionada por ter realizado o maior desejo da filha. Anita é filha de Mariana Rios e Matheus Paim, mas também, conta com a proteção e carinho do Pai”drasto” Thales Machado.

Ao PAT a mãe detalhou:

“Tudo começou desde que ela era muito pequena, pois sempre demonstrou muito interesse em ser policial, mas pensamos que fosse algo passageiro, que ela fosse mudar de ideia quando fosse questionada “o que vou ser quando eu crescer”?. Porém, para nossa surpresa nunca mudou, e se mantém firme – “mãe vou ser da Brigada Militar!”

Ao completar 10 anos, neste dia 9, ela estava com receio de “o que iriam pensar, o que os amigos iriam pensar” por ter uma festa com o tema da polícia e conversei com ela, deixei bem claro que não cabe a ninguém interferir nos sonhos dela, o que “os amigos vão pensar” não importa, o que importa é a vontade dela.

” O que tu quer pra tua vida é o que tu tem que te preocupar, não com a opinião de ninguém”- declara.

Já para o aniversário, pensamos somente no bolinho e no tema da profissão que ela almeja, pois não dormi na noite que resolvemos sobre o aniversário, ansiosa.

Desta forma, procurei pela Soldado Palhano e perguntei se tinha a possibilidade de eles participarem desse dia tão especial pra nossa filha, e durante uma semana, eu não perdi contato com ela.

Neste período, também, tive o prazer de conhecer a Soldado Arnold que encontrei na rua e pedi pra ela vir também. Eu disse a elas que seria muito importante para motivar ainda mais Anita a não desistir do que ela quer, e que mulher pode sim, ser da Brigada Militar!

Pois então, chegou o grande dia e a Anita nem “sonhava” com essa surpresa maravilhosa e foi muito emocionante e sei que será inesquecível pra nossa filha”- encerra

Anita também conheceu a viatura e todos os familiares estavam com uma camiseta em alusão à Brigada Militar.

