Rosário do Sul registra primeiro homicídio de 2020

No início da manhã deste sábado (1º), Rosário do Sul registrou o primeiro homicídio do ano. Emerson Luis Veiga dos Reis, 23 anos, foi morto em uma das cabanas de aluguel localizadas no bairro Primavera, zona norte da cidade. Um homem de 22 anos e uma mulher e 31 anos foram presos. Eles seriam de Bagé.

Conforme a Brigada Militar, uma guarnição foi despachada até ao local onde a vítima estava caída no chão ao lado de uma cama na cabana de número 24, que fica na rua Barão do Mauá. Ele aparentemente foi asfixiado com um pano. Ainda conforme a BM, o casal preso no local teria informado que Reis teria tentado assaltar eles na cabana, mas eles reagiram. O caso ocorreu por volta de 6h da manhã. A ocorrência está em andamento. O Instituto Geral de Perícias (IGP) estava sendo esperado ainda na manhã de sábado para fazer o levantamento do local.

Em 2019, três pessoas foram mortas em Rosário do Sul, duas foram vítimas de feminicídio e um homem vítima de homicídio. As autorias dos três crimes foram identificadas.

Um homem de 22 anos e uma mulher e 31 anos foram presos. Foto: Brigada Militar / Divulgação Fonte: Gazeta de Rosário do Sul