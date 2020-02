Pintor rouba telefone da namorada e é preso usando Wi-fi da rodoviária

Um homem de 21 anos foi preso pela Brigada Militar.

De acordo com informações da polícia civil, ele foi apresentado pela Brigada após ser flagrado na estação rodoviária.

Os policias suspeitaram dele e chegaram para uma abordagem quando descobriram através da busca no sistema informatizado da polícia, que ele estava envolvido em um furto de telefone na cidade de São Sepé.

A dona do aparelho Galaxy A10, era sua ex-namorada que deu queixa na polícia civil daquela cidade. Segundo os policiais militares, ele estaria usando o Wi-fi e confirmou que o celular era de sua ex, inclusive alegou que a mulher ficou com alguns objetos seus.

Ele foi levado para DP, onde o delegado plantonista Ênio Tassi determinou registro de ocorrência simples e apreensão do aparelho celular.