Rotatórias deram mais fluidez ao trânsito e outras duas serão instaladas na Cidade Alta

A movimentação frenética de carros, motos, bicicletas e pedestres é um dos principais fatores para os constantes acidentes e, por alguns períodos, engarrafamentos em Alegrete. Geralmente, pela falta de paciência e imprudência no trânsito, são gerados acidentes, o que leva a cidade a ter um crescente nas ocorrências, não só de danos materiais e lesões graves, mas óbitos. De acordo com o Diretor da Guarda Municipal, Angelo Tertuliano, os agentes atendem no mínimo, de dois a três acidentes por dia, a maioria são danos leves por falta de atenção e a pressa.

Ações positivas

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Cidadania, tem investido, nos últimos meses, em diversas alternativas para melhorar o tráfego de veículos na cidade. Essas medidas incluem, por exemplo, a implementação de novas rotatórias. O Município tem quatro, sendo três na Zona Leste e uma na região Central.

Quando da implementação da terceira, na Avenida Tiaraju e a quarta na rua Venâncio Aires com a rua Tiradentes, houve muitos questionamentos dos condutores e também, de algumas pessoas que nem ao menos têm Carteira Nacional de Habilitação. A rotatória da Venâncio foi ainda mais criticada e havia até previsão sombria de muitos acidentes no local. Contudo, com quase quatro meses da implementação nenhum acidente foi registrado e o trânsito melhorou significativamente naquele ponto, com muito mais agilidade aos motoristas.

Ao contrário, um ponto pró-rotatória é a redução expressiva do número de acidentes de trânsito, como as colisões e atropelamentos em cruzamentos de via. O dispositivo também limita a velocidade, organiza o fluxo do tráfego, reduz conflitos e melhora a fluidez entre veículos, entre outros benefícios.

Durante a entrevista, através de live, realizada pelo diretor do PAT, Jucelino Medeiros, com o Secretário de Segurança, Mobilidade e Cidadania, Daniel Rosso, ele destacou que foram realizados vários estudos e está comprovado o êxito das rotatórias implementadas mais recentemente, em Alegrete.

O estudo encomendado pela Prefeitura recomenda a implementação de mais duas, na Avenida Assis Brasil, retirando dois semáforos de quatro tempos. Uma no cruzamento da Praça Nova com Daltro Filho e o outra no cruzamento com a Avenida Rondon.

Em depoimento, Jucelino acrescentou que não era nenhuma defesa à Prefeitura, mas em uma viagem recentemente realizada depois de três anos, sem sair, em razão da pandemia, o que se observou que em cidades de porte médio e no litoral, principalmente, os semáforos estão sendo abolidos, foram as rotatórias e o trânsito teve um avanço muito grande. Não apenas aqui nos Municípios da Região, mas em grandes centros, esse tem sido um dos principais recursos na mobilidade urbana.

Em entrevistas com alguns condutores em Alegrete, destacando àqueles que atuam de forma mais ostensiva no trânsito, como motofretistas, taxistas e de transportes alternativos, as repostas foram quase unânimes sobre a positividade das rotatórias.

Destacando, que Alegrete já havia implementado há mais de 20 anos o sistema na cidade. O que diferencia é de que as rotatórias nas imediações da Avenida Caverá, e nas proximidades do Centro Social Urbano, têm um formato mais robusto, elas são compostas por canteiros e contorno. Estas últimas duas, são sinalizadas com tachões.

Alguns dos depoimentos:

Anderson de 31 anos – motofretista – acrescentou que melhorou muito o fluxo e aprovou a iniciativa.

Herbie Bitencourt de 48 anos diz que trabalha com mais agilidade na moto e falou que as rotatórias são muito boas, mas é preciso muita prudência. “O semáforo tem o tempo que, mesmo sem carro, se o sinal estava fechado, precisávamos aguardar. Agora, esse tempo, já nos beneficia”- comentou.

O motofretista, Alisson de 29 anos, citou que eles ganharam muito em agilidade, o que é ajuda muito.

Já, Paulo Nascimento, acrescentou que, para quem compreende o trânsito é um avanço, mas ainda falta muito conhecimento para alguns condutores. Ele tem 55 anos.

Na linha dos taxistas, Paulo Roberto, explicou que não conhecia o sistema de rotatória e, pra ele, não achou positivo.

O colega de profissão e xará, Paulo Miranda, enfatizou o quanto a implementação auxiliou para desafogar o trânsito.

Dos condutores do transporte alternativo, Alisson Amaral de 24 anos, Laurindo de 64 anos e Sérgio Velasques, têm a mesma percepção de que a rotatória da Venâncio Aires deu muita fluidez ao trânsito, porém, na Avenida Tiaraju, próximo ao Posto Takito, a sinalização de PARE na horizontal deixa os motoristas um pouco indecisos. “Sabe-se que a preferencia é do condutor que está na rotatória, então, o PARE, deixa o fluxo confuso”- falou.

Marcos Almeida, Darlene Duarte e Francisco Vila Nova – comentaram que o fluxo é muito melhor, mas sempre exige mais cuidado.

Em comparação com os semáforos a principal vantagem da rotatória é a sua vida útil(cerca de 20 anos) e um custo de manutenção quase zero. Os semáforos no segundo ano, já começam a ter um custo de manutenção entre 2 e 3% do seu valor.

Origem

Sua origem remonta à Idade Média, mesmo antes do surgimento do automóvel, adotada como renovadora da trama, passou a ser empregada em muitos planos de urbanização de cidades europeias e americanas, resultado de um crescente interesse em solucionar o problema de saturação das principais vias.

O desempenho da gestão da circulação somente lhe foi atribuída no início do século XX, pelo engenheiro francês Eugène Hénard, que ao desenvolver o conceito de circulação giratória em torno de uma ilha central, tornou-se pioneiro na associação das questões urbanísticas às de circulação. Atuando no exercício da arquitetura na cidade de Paris, projetou as primeiras rotundas urbanas.