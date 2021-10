Testemunho de familiares de homem, vítima de homicídio, absolve o réu acusado de autoria do crime

Share on Email

No último dia 05 de outubro foi realizado o 35º julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Alegrete no ano de 2021.

O Ministério Público atribuiu contra o réu E. S. a prática no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 17h, nas adjacências da residência localizada no Bairro Macedo, o homicídio qualificado da vítima Rafael Pereira.

Constou na acusação que a morte foi mediante disparos de arma de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois a vítima foi surpreendida e atingida de inopino.

Na sessão de instrução e julgamento, foram ouvidos os familiares da vítima que negaram que tenham visto o réu realizando crime, sendo que os jurados acolheram a tese de negativa de autoria, razão pela qual o réu foi absolvido.

Pelo Ministério Público atuou o Promotor de Justiça em substituição Thomaz de La Rosa da Rosa, pela defesa o Advogado Eder de Oliveira Fioravante, sendo a sessão presidida pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba.