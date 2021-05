RS é o 3º estado com mais mortes de presos por Covid-19, aponta levantamento

Ao longo da pandemia, 200 apenados morreram, no Brasil , em decorrência da Covid-19 . O levantamento foi feito pelo G1, a partir de dados até o dia 10 de maio, com todas as unidades da federação para o projeto Monitor da Violência .

Com 19 vítimas, o Rio Grande do Sul é o terceiro estado com mais mortes de detentos pela doença, atrás apenas de São Paulo (52) e Rio de Janeiro (21). Na apuração anterior, o G1 recebeu a comunicação de 17 vítimas, mas a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) confirmou, nesta sexta (21), mais dois presos mortos pelo coronavírus. Além disso, dois servidores também morreram.

O número é mais impactante porque o RS, embora tenha a quarta maior população carcerária, com 40,6 mil pessoas, registrou mais vítimas do que Minas Gerais. O estado de MG, que tem 62,3 mil presos em seu sistema, registrou 13 mortes, mesmo número do Paraná.

Para a Susepe, o número absoluto deve ser relativizado com o total da população carcerária do estado. (Leia a nota na íntegra no fim da reportagem)

“Lamentamos todas as mortes de presos e servidores do sistema prisional, assim como qualquer pessoa”, diz a Susepe, em nota.

“Desde o inicio da pandemia, a superintendência vem obedecendo todos os protocolos sanitários estabelecidos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Em um cenário de mais de 41 mil pessoas privadas de liberdade custodiadas pelo estado do Rio Grande do Sul, temos um percentual de 0,00046% de óbitos no sistema prisional gaúcho. Considerando a população do Brasil e a população total do estado, tem um percentual de 0,0021% e 0,0023%, respectivamente”, completa.

O RS registrou ainda 3.777 pessoas privadas de liberdade com Covid-19. Ou seja, 9,3% da população carcerária total, o que está acima da média nacional, que foi de 8,3%.

Além disso, a taxa por 1 mil mortos por Covid-19 também ficou acima da média nacional: 0,4 no RS e 0,3 no Brasil.

O total de servidores infectados foi 780, o que coloca o RS fora dos 10 estados com maior contágio entre os trabalhadores do sistema prisional.

Vacinação

A população privada de liberdade faz parte do grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização, que corresponde a 5,2 milhões de pessoas no RS. No entanto, a imunização dessas pessoas é incipiente, já que apenas 777 presos tomaram a primeira dose da vacina, dos quais 75 receberam ambas as doses.

Entre os trabalhadores do sistema carcerário, o quadro muda um pouco. Já são 3.481 vacinados ao menos com uma dose e 594 com as duas, conforme a Secretaria Estadual da Saúde.

A Susepe acredita que a vacinação deste grupo possa atenuar os problemas. Segundo a superintendência, enquanto não ocorre a imunização de todas as pessoas do sistema prisional gaúcho, segue com a manutenção rigorosa dos protocolos de prevenção contra a propagação do coronavírus.

“Vale referir que foram vacinados 78% dos servidores penitenciários e mais todos os presos com mais de 60 anos. Atualmente, as pessoas privadas de liberdade que se enquadram nas comorbidades apontadas pelo Plano Nacional de Imunização estão sendo vacinadas, o que alcançará mais de 5 mil presos”, acrescenta.

Nesta semana, a Seapen tinha registrado 157 pessoas com diagnósticos positivos em prisões gaúchas, que estavam em acompanhamento médico. Outros 69 suspeitos aguardavam o resultado dos testes.

A penitenciária com mais casos era o Presídio Estadual de Alegrete, na Fronteira Oeste, com 61 casos confirmados e 14 suspeitas da doença até segunda (17).

A seguir vinham a Penitenciária Modulada Estadual de Osório, no Litoral Norte, com 22 confirmados e um suspeito, e o Presídio Estadual de Santa Vitória do Palmar, no Sul do estado, com 19 diagnósticos positivos.

Nota da Susepe

A Superintendência dos Serviços Penitenciários, através da iniciativa da SEAPEN, já apresentou pedido à CONSEJE solicitando a vacinação contra o COVID-19 para toda a população prisional do Estado, sendo esta aprovada por esse conselho e encaminhada ao Ministério da Saúde, a qual cabe a decisão das prioridades na imunização contra a covid-19.

Outrossim, a inclusão dos servidores no cronograma de vacinação no grupo da segurança pública foi um esforço em conjunto entre a SEAPEN, Secretária de Saúde, bem como do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Por fim, enquanto não ocorre a imunização de todas as pessoas do sistema prisional gaúcho, seguimos com a manutenção rigorosa dos protocolos de prevenção contra a propagação do coronavírus (SARS-CoV-2).

Fonte: G1