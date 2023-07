RS é o segundo polo que mais recebe turistas no Brasil

Share on Email

O Rio Grande do Sul é a segunda principal porta de entrada para estrangeiros no Brasil, perdendo apenas para São Paulo.

A maior parte do total é proveniente da Argentina: 1,24 milhão. Destes, quase 49% ou 605 mil ingressaram pelas fronteiras e pelos aeroportos gaúchos. Levantamento do Ministério do Turismo mostrou que nos cinco primeiros meses de 2023, o país recebeu mais de 2,97 milhões de turistas internacionais.

O setor turístico representa 4% do PIB gaúcho, mas a intenção é que esse índice cresça. Para isso, os turistas nacionais também são importantes. Mais de 82% deles são provenientes da região Sul, sendo quase 52% oriundos do próprio Estado. Depois dos argentinos, os norte-americanos estão entre os que mais visitaram o Brasil nos cinco primeiros meses do ano.

Em Alegrete, o grande número de turistas busca conhecer a rica história alegretense. Museus, Parques, e Eventos Municipais, são os principais pontos turísticos da Terceira Capital Farroupilha. A cidade busca promover mais eventos e atrações para que mais pessoas visitem e instalem-se em Alegrete.