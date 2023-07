71º Congresso Tradicionalista, em Alegrete, já tem mais de mil inscritos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), através da 4ª Região Tradicionalista (4ª RT), promove o 71º Congresso Tradicionalista, neste próximo sábado, 29 de julho, no Centro de Tradição Gaúcha (CTG) Farroupilha. O evento vai receber as 30 Regiões Tradicionalistas (RTs), na entidade às margens do Rio Ibirapuitã, na 3ª Capital Farroupilha, sendo realizado pela segunda vez no município.

As temáticas serão divididas em duas partes: tema para reflexão – “o centenário da Revolução Assisista”, com palestra da professora Andressa Domanski, 1ª Prenda do RS 2005/2006, e o tema prioritário – apresentação de experiências de ensino da cultura regional nas escolas de ensino fundamental e médio.

Ao todo, serão 16 propostas apresentadas nas plenárias, conforme seus proponentes, defendidas e justificadas. Entre as propostas estão: Semana da Paz, Patrono Espiritual do Congresso, Reconhecimento do Primeiro Rodeio, Cidade Sede para o Congresso em 2024, Seminário Estadual de Prendas Mirins, Tema Anual do MTG, Tema Quinquenal da Juventude, Patronos de Cavalgadas, Recanto dos Imortais, Alteração da Galeria dos Imortais, Sala da Presidência, Manoelito Carlos Savaris, entre outros.

Abaixo, confira a programação:

07h45 – Início do Credenciamento

08h – Chegada da Chama Crioula

08h30 – Sessão de Instalação

09h – Sessão Solene de Abertura

10h – Palestra “Centenário da Revolução Assisista ou Revolução de 1923” pela Professora Andressa Domanski

11h – Apresentação de experiências de ensino da cultura regional nas escolas de ensino fundamental e médio, projeto “Vivenciar o Tradicionalismo Gaúcho o ano todo.”

12h – Almoço

14h – 1ª Sessão Plenária: Prestação de Contas e apresentação do Relatório Anual.

15h – 2ª Sessão Plenária: Objetivo Anual e Objetivo Quinquenal do MTG.

16h – 3ª Sessão Plenária: Apresentação e análise de proposições, trabalhos, teses e moções enviadas ao 71º Congresso Tradicionalista Gaúcho.