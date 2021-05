RS recebe 413,7 mil vacinas de Oxford; mais 32,7 mil doses da Pfizer chegam até o fim desta segunda

Com isso, o RS chega a 4,6 milhões de vacinas recebidas contra a doença. No sábado (1°), o estado já havia recebido um lote com 22,8 mil doses da CoronaVac .

“Com as novas doses da AstraZeneca, vamos conseguir avançar bastante nas comorbidades, chegando até a fase 2 desse grupo e vacinando mais da metade do público total estimado, que é de pouco mais de 1 milhão de pessoas no RS. Nossa expectativa é vacinar todas as comorbidades ainda em maio”, afirma a secretária da Saúde, Arita Bergmann.