RS registra sete mortes em acidentes nas rodovias estaduais em 24h

Pelo menos sete pessoas morreram em acidentes em rodovias estaduais do Norte e da Serra do Rio Grande do Sul entre a noite de sexta-feira (15) e a madrugada deste sábado (16). O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) identificou ao menos seis acidentes graves, dois deles na mesma estrada, na ERS-223.

Houve um intervalo de cerca de 10 minutos entre estes acidentes, conforme o CRBM. Por volta das 19h, na altura do km 33, em Tapera, dois veículos se chocaram próximo à ponte do Rio Colorado.

A colisão ocorreu, segundo o CRBM, quando os veículos foram desviar de um pedestre que caminhava na rodovia. Três pessoas morreram, sendo uma no hospital, e outras seis ficaram feridas.

De acordo com o CRBM, morreram o motorista e dois passageiros, inclusive uma criança, que estavam em um Corsa com seis pessoas. O automóvel se deslocava no sentido a Tapera, enquanto o outro, um Civid, com três pessoas, se dirigia a Selbach. O homem que teria causado o acidente foi detido pela polícia.

Pouco depois, na altura do km 60, em Ibirubá, outro acidente deixou uma vítima na Ponte da Várzea. Um automóvel obstruiu a frente de uma motocicleta.

O piloto da moto foi levado ao Hospital de Pronto-Socorro, mas morreu durante o atendimento, segundo o CRBM. Uma mulher que estava na carona da motocicleta e os dois ocupantes do carro tiveram ferimentos.

Já no km 20 da ERS-324, em Planalto, um acidente semelhante também vitimou um motociclista. Ele se chocou com um automóvel Bora e morreu no local, conforme o 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (1º BRBM).

Mais tarde, por volta das 21h30, uma caminhonete e um Palio se envolveram em outro acidente na altura do km 29, da ERS-536, em São Miguel das Missões. Segundo o 1º BRBM, uma criança que estava no automóvel morreu.

Serra

Na Serra, os acidentes foram identificados nas ERS-324 e ERS-129. O primeiro ocorreu por volta das 2h, em Nova Prata, na altura do km 288. O corpo de bombeiros de Veranópolis precisou resgatar dois ocupantes de Golf que se envolveram em acidente. Um deles, jovem de 22 anos, morreu, ao bater em uma árvore às margens da rodovia. O outro, de mesma idade, ficou ferido com gravidade e foi levado ao hospital.

Já em Guaporé, no km131 da ERS-129, um ônibus capotou por volta das 6h30min. Quatro passageiros ficaram feridos, mas sem gravidade.

Fonte: G1