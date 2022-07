Alegretense lança livro sobre marketing para advogados

Ao ser entrevistada pelo PAT, Maiara, falou com muito orgulho da sua terra Natal. Ela disse que saiu de Alegrete em 2011, residiu por sete anos em Porto Alegre e depois mudou-se para Varsóvia, na Polônia.

A sua obra aborda de maneira clara e objetiva dez capítulos sobre marketing jurídico. São tratados diversos assuntos ao longo do livro, como a importância de ter um nicho de atuação bem definido, um planejamento de metas, análise e estudo da região de atuação, o quão relevante é ser um advogado especialista. O profissional da advocacia também aprenderá a utilizar o marketing jurídico a seu favor para conseguir novos negócios e rentabilidade, entenderá que trabalhar a marca pessoal é fundamental, assim como a presença nas redes sociais.

Além disso, a publicação ainda oferece um capítulo com insights para conquistar novos clientes e apresenta soft skills que podem se tornar importantes para a carreira e vida pessoal.

Sobre a autora:

Maiara Trombini é estrategista digital, professora de Pós-Graduação, instrutora de cursos e treinamentos, consultora de marketing estratégico e marketing jurídico. Possui graduação em Produção Publicitária pela UNIGRAN, Pós-Graduação em Marketing e Gestão de Clientes pela Estácio de Sá e Pós-Graduação em Gestão, Empreendedorismo e Desenvolvimento de Negócios pela PUCRS. Atua há mais de 13 anos em empresas e escritórios jurídicos, com ênfase na evolução e no fortalecimento de marcas. Já capacitou mais de 4.300 profissionais em consultorias, palestras e cursos on-line. É uma das referências nacionais no assunto. Frequentemente é convidada para palestras nacionais juntamente com grandes nomes da advocacia.

É idealizadora de cursos on-line voltados ao marketing para advogados. Possui um Canal no YouTube chamado Marketing Jurídico na Prática.

Os seus artigos já foram publicados em vários canais de comunicação do Brasil como Jornal do Comércio, Coletiva.net, Editora Plenum, Portal Administradores, Consumidor RS, JusBrasil, Linklei, Poder Jurídico, Fenalaw Digital, além de ser citada como referência em diversos TCCs.

Atualmente, reside em Varsóvia, capital da Polônia. Porém, os seus projetos foram mantidos no Brasil, no formato on-line.

Nesse sentido, a autora considera que o livro será de grande valia para estudantes, advogados em início de carreia e profissionais mais experientes que buscam entender melhor sobre o universo do marketing jurídico e como se posicionar de forma ética nas mídias digitais. A obra foi escrita em consonância com o código de ética da OAB.

O livro pode ser adquirido na Amazon, por meio do link.