RS segue na bandeira preta, mas pode atuar com cogestão

Compartilhe















A retomada ocorre a partir de segunda-feira (22), porém com duas diferenças.

Divulgado nesta sexta-feira (19), o mapa da 46ª rodada do Distanciamento Controlado classifica todas as 21 regiões Covid em risco máximo, com altíssima taxa de ocupação hospitalar e velocidade de propagação do coronavírus.

Portanto, pela quarta semana consecutiva, todo o Rio Grande do Sul ficará em bandeira preta.

Apesar disso, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, definiu o retorno da cogestão do sistema de distanciamento controlado.

A retomada ocorre a partir de segunda-feira (22), porém com duas diferenças, as atividades econômicas não serão permitidas das 20h às 5h e aos fins de semana até o dia 4 de abril.

A decisão foi anunciada após o governador realizar uma reunião com representantes da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul).

Vale lembrar que, o Estado foi classificado todo em bandeira preta há três semanas, como forma de tentar reduzir o contágio da Covid-19 e as internações hospitalares.

Fonte: Diário da Manhã