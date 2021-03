Governo vai ampliar horário de funcionamento de supermercados para até as 22h

Limitado às 20h há cerca de um mês, o horário de atendimento dos supermercados será ampliado no Rio Grande do Sul. A partir da próxima semana, os estabelecimentos poderão abrir até as 22h e devem voltar a comercializar produtos não-essenciais. A alteração foi anunciada pelo governador Eduardo Leite na reunião com os prefeitos, nesta sexta-feira (19).

Esse horário se aplica somente para supermercados. Outros estabelecimentos que comercializam itens essenciais, como farmácias e lojas de material de construção, continuarão com o horário limitado às 20h. Restaurantes e bares poderão abrir até as 18h. No horário em que a abertura não é permitida, estará autorizado o atendimento nos sistemas de delivery e pegue e leve.