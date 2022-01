RS tem quatro pontos impróprios para banho, aponta levantamento da Fepam

O RS tem quatro pontos impróprios para banho, conforme boletim da balneabilidade publicado semanalmente pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Já em Porto Alegre, as seis praias de água doce da Zona Sul da cidade estão aptas para banho seguro.

Balneabilidade do estado

A Fepam monitora 90 pontos em todo o estado. Os que não apresentam condições de banho nesta semana são:

Pelotas – Balneário dos Prazeres, Laguna dos Patos

Rio Grande – Praia do Cassino, rua Goiás

Rio Grande – Praia do Cassino, rua Buenos Aires

São Jerônimo – Praia do Encontro, Rio Jacuí

São coletadas e analisadas amostras de água de praias e balneários de rios, mar e lagoas.

Balneabilidade em Porto Alegre

Na Capital, todos os seis pontos do Lami e do Belém Novo foram considerados aptos para banho, de acordo com análise do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae). São eles:

Belém Novo

Posto 1 (Praça José Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus)

Posto 2 (Praia do Leblon, avenida Beira-Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só)

Posto 3 (Praia do Veludo, avenida Pinheiro Machado em frente à praça)

Lami

Posto 1 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de salva-vidas) – águas próprias para banho

Posto 2 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas) – águas próprias para banho

Posto 3 (avenida Beira-Rio, em frente ao nº 510) – águas próprias para banho

Recomendações aos banhistas